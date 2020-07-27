Цены на промышленную продукцию в Грузии изменились

В Грузии индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2020 года повысился на 10,1% по сравнению с июнем 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 9,8%, в том числе на продукты питания - на 12,4%, и горнодобывающей - на 24,5%.

В июне, по сравнению с маем, цены на промышленную продукцию снизились на 1,2%.

Цены на промышленную продукцию, выпущенную в Грузии, выросли в июне на 4,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей - на 9,6% и перерабатывающей промышленности - на 6,1%, в том числе на продукты питания - на 6,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июне вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 41,6%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 12,6%, в том числе на продукты питания - на 23,7%, а на изделия из металла - на 16,5%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 2,4%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 3%.

Годовой уровень инфляции в июне составил 6,1% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 13,6%. Эксперты связывают рост цен с кризисом, вызванным пандемией нового коронавируса.

С сентября 2019 года Национальный банк начал ужесточать политику с тем, чтобы нейтрализовать исходящее от обесценивания обменного курса инфляционное давление. В результате ставка рефинансирования была увеличена с 6,5% до 9%. Однако после начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ставка монетарной политики поэтапно снизилась до 8,25%.