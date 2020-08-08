Грузия в новом сезоне может снизить импорт и увеличить экспорт яблока

Июль ознаменовал завершение сезона яблок в Грузии 2019/2020. После успешного сезона 2018/2019, с рекордно высоким положительным сальдо внешней торговли, Грузия снова стала нетто-импортером, сообщает Trend со ссылкой на EastFruit.

Положительным моментом является то, что за последние годы сезон 2019/2020 был вторым по величине выручки (в долларах США) от экспорта. Одна из причин этого - выросшие цены на свежие грузинские яблоки. Высокие цены обычно идут на пользу фермерам, но грузинам следует быть осторожными, поскольку цены на импортируемые яблоки падают год за годом, и сезон 2019/2020 не стал исключением.

В сезоне 2019/2020 Грузия импортировала 12 тыс. тонн свежих яблок - на 45% больше, чем в среднем за последние 6 сезонов - но ниже, чем в последние два сезона высокого импорта (2015/2016, 2017/2018). Переменная структура импорта связана с вариациями урожая в Грузии: в годы с низким урожаем импорт увеличивается, и наоборот. После пика 2018/2019 года экспорт сократился в 5 раз. Основная причина тут тоже урожай, который сократился примерно вдвое. Безусловно, основными торговыми партнерами остаются: Турция и Иран (80% яблок за последние 4 сезона по импорту) и Россия (80% яблок за последние 4 сезона по экспорту).