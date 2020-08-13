Qatar Airways выполнит чартерный рейс Тбилиси - Доха 15 августа

Агентство гражданской авиации опубликовало информацию о чартерном рейсе авиакомпании Qatar Airways Тбилиси-Доха, который запланирован на 15 августа, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Вниманию пассажиров, которые приобрели билеты на маршрут Тбилиси-Доха авиакомпании Qatar Airways, мы хотели бы сообщить вам, что Агентство гражданской авиации выдало разрешение на чартерный рейс. Рейс будет выполняться на самолетах Airbus A320 по следующему расписанию: 15 августа Тбилиси - Доха (вылет 03:10, прибытие 05:20).

Желающие приобрести билеты на данный рейс могут обратиться в авиакомпанию», - сообщили в Агентстве гражданской авиации.

С расписанием регулярных и чартерных рейсов на август можно ознакомиться по следующей ссылке.