Magticom запустил 5G интернет в тестовом режиме

БАКУ/Trend/ - «Магтиком» запустила технологию 5-го поколения в тестовом режиме. Компания распространяет об этом информацию, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.



По их данным, на этом этапе Магти не планирует коммерческий запуск сети 5-го поколения.

«Магтиком начала тестирование новейшей технологии пятого поколения в мире. В этом направлении Магтиком сотрудничает с тремя ведущими мировыми производителями телекоммуникационного оборудования. В ближайший период также ожидает аппаратуру от 4-го производителя телекоммуникационного оборудования. В параллельном режиме Магтиком ведет углубленное изучение технологий и обучение специалистов.



Мы хотели отметить, что этом этапе Магти не планирует коммерческого запуска сети 5-го поколения. Технологии 5-го поколения в основном должны быть адаптированы к отраслям промышленности, которые должны стать основными пользователями этой технологии, что маловероятно в течении ближайших трех лет. В то же время, пока среднее потребление интернета в розничном сегменте мобильного рынка не будет превышать 15-20 гигабайт в месяц на каждого абонента, коммерческий запуск сети 5-го поколения не оправдан.



Сеть Магтиком осуществляет тестирование станций 5-го поколения, где технологические скорости, отражающие сотовую проводимость, колеблются в пределах 20-25 гигабайт в секунду.

Магтиком покрывает 98% населенной и контролируемой территории Грузии качественной и надежной сетью, которая включает все ступени развития мобильной сети (2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 4G, 4.5G)», сказано в распространенной компанией информации.