В Грузии за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на девять
За последние сутки в Грузии выявлено девять новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени составляет 1 370.
Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались десять пациентов, а с начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 108 человек. Скончались 17.
В карантине находятся 6 903 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 278.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
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