Более 600,8 тысячи детей зарегистрировали в Грузии для получения денежного пособия

Грузия 21 августа 2020 07:57 (UTC+04:00)
Более 600,8 тысячи детей зарегистрировали в Грузии для получения денежного пособия

На специальном портале для получения единоразового пособия для детей до 18 лет уже зарегистрировали более 600,8 тысячи детей, это 366 тысяч семей. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария перед началом заседания правительства, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Гахария назвал эти цифры «впечатляющими» и отметил, что программа «является одной из самых правильных социальных программ, осуществленных за последние годы правительством».

По его словам, главная цель программы - «поддержать детей и подростков до 18 лет, особенно перед началом учебного процесса».

«Глобальная пандемия, как и глубокий экономический кризис, все еще продолжаются, однако мы должны хорошо понимать, что в случае Грузии у нас параллельно идет избирательный процесс, который мы должны провести также на высшем уровне и это тоже является ответственностью правительства и власти. Конечно, для нас в первую очередь, самым важным является здоровье наших граждан, сохранение рабочих мест и оказание социальной помощи нашим гражданам, особенном детям», - сказал Гахария.

Премьер также отметил, что «появились люди, которые стараются получить финансовую, а в некоторых случаях и политическую пользу через оказание помощи в получении той поддержки, которая полагается гражданам от государства».

Он подчеркнул, что «правительство не нуждается в посредниках для общения с гражданами».

Гахария призвал всех граждан, особенно тех, кто в достаточной степени не знает государственного языка, обращаться в агентство соцобслуживания, в «Либерти банк», или в местную районную администрацию, где им бесплатно помогут заполнить заявку на получение денежной помощи.

«Эта помощь дойдет до всех тех семей, которые считают, что им нужна эта помощь и сделают соответствующую заявку. Я надеюсь, что мы больше не столкнемся с подобными моральными проблемами, когда некоторые стараются конвертировать в политические дивиденды пользу, предназначенную для детей», — сказал Гахария.

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