Грузия вошла десятку стран с низким показателем взяточничества и коррупции

Грузия 26 августа 2020 14:30 (UTC+04:00)
Грузия вошла десятку стран с низким показателем взяточничества и коррупции

Грузия вошла в первую десятку стран мира с низким показателем взяточничества и свободы от подкупа в рейтинге Всемирного банка. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Минфин Грузии.

По данным Минфина, исследование Всемирного банка фокусируется на многих аспектах деловой среды, которые играют важную роль в росте и развитии частного сектора и, следовательно, экономики в целом. Исследование проводится каждые четыре года. Цель исследования – оценка бизнес-среды. Последний раз опрос проводился в Грузии с марта 2019 года по январь 2020 года. За этот период был опрошен 581 владелец компании и высокопоставленный менеджер.

"Исследование предприятий (ES) проводится Группой Всемирного банка в партнерстве с партнерами (EBRD, EIB, DFID). Исследование охватывает все географические регионы мира и сотни тысяч малых, средних и крупных частных компаний", - говорится в отчете Всемирного банка.

С точки зрения свободы от коррупции Грузия заслужила исключительно лучшую оценку в мире. В частности, Грузия входит в десятку лучших среди 144 стран по количеству случаев взяточничества. Она также вошла в десятку стран с точки зрения свободы от давления коррупции.

"В глобальном масштабе наличие коррупции является одним из самых негативных обстоятельств, влияющих на бизнес-среду. Следует отметить, что согласно опросу, количество объектов частного сектора в Грузии, который хотя бы раз на практике сталкивался с требованием выплаты взятки, составляет всего 1,3% от числа опрошенных компаний, в то время как этот показатель составляет 10% в странах Европы и Центральной Азии, и 12% в странах с высоким уровнем доходов", - говорится в сообщении.

По данным на 2012 год, уровень взяточничества в Грузии (9,84 %) и свободы от взяточничества (8,72%) был в 8-15 раз ниже, чем в 2019 году соответственно. Опубликованные в 2012 году данные опирались на опрос, проведенный в 2008 году.

Ситуация начала существенно улучшаться с 2013 года, когда резко улучшился показатель случаев взяточничества и индикатор свободы от давления взяточничества (1,43 процента и 0,94 процента соответственно). Наилучшие результаты были получены в опросе 2019-2020 годов, при котором уровень взяточничества снизился до 1,3% (уровень, при котором фирмы сталкивались хотя бы с одним фактом требования взятки или подали хотя бы одно заявление о подкупе), а подкуп снизился до 0,6 %.

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