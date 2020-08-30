1 сентября откроется осенняя сессия парламента Грузии

1 сентября парламент Грузии официально возобновит свою деятельность. Согласно регламенту, осенняя сессия парламента откроется в первый вторник сентября, который приходится на первое сентября, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

До этого, 31 августа соберется заседание бюро парламента, на котором будут инициированы новые законодательные изменения, в том числе поправки в «Избирательный кодекс».

В рамках осенней сессии парламенту предстоит рассмотреть и принять несколько новых законопроектов. Кроме того, законодательный орган еще не заслушал годовые отчеты СГБ и Генеральной прокуратуры, которые были представлены парламенту на весенней сессии.

Работа осенней сессии будет выстроена с учетом того, что в конце октября в стране пройдут парламентские выборы. Исходя из этого, пленарные заседания продлятся две недели. Комитеты же будут работать в обычном режиме, так как 1 октября правительство должно внести в парламент проект госбюджета на 2021 год, который, как правило, в окончательном варианте должен быть утвержден до третьей пятницы декабря.