В ковид-клиниках Грузии увеличивают количество коек

Грузинский Минздрав мобилизуется и готовится к принятию большего количества инфицированных коронавирусом пациентов — в ковид-клиниках Грузии добавили 85 коек, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В частности, 40 мест добавлены в клинику Бочоришвили в Тбилиси, 40 - в Батумскую республиканскую больницу и пять - в Университетскую клинику в Тбилиси. В результате, на данном этапе мобилизованы 672 койки.

На данный момент в COVID-центрах лечится 381 инфицированный.

За минувшие сутки в Грузии зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – 45 пациентов.Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули шесть человек - число выявляемых новых случаев последние дни превышает число выздоровевших.

По данным официального сайта StopCov, всего с конца февраля в стране выявлено 1729 случаев, вылечился 1321 пациент, скончались 19.