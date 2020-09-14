Инспекция труда продолжает проверки объектов в Аджарии

Грузия 14 сентября 2020 09:16 (UTC+04:00)
Инспекция труда продолжает проверки объектов в Аджарии

В ходе проверки выполнения объектами в Аджарии рекомендаций по превенции коронавируса 600 бизнес-субъектам были даны устные предупреждения, а 15 выписаны штрафы. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом журналистам сообщил глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

По его словам, инспекционная служба также вынесла несколько предупреждений относительно проведения ритуальных мероприятий.

"Мы проверили объекты питания, спортивно-оздоровительные объекты, торговые центры и сетевые магазины. Там, где зафиксированы нарушения, мы применяли штрафы, в том числе в отношении сетевых маркетов, а также было зафиксировано несколько социальных мероприятий, в результате чего семь раз применялись санкции. Имеются в виду ритуальные мероприятия: свадьбы, поминки, торжества, юбилеи. Также были перепроверены муниципальные транспортные средства. Всего было остановлено около 300 транспортных средств и сделаны предупреждения как гражданам, так и водителям", - сказал Перадзе.

За минувшие сутки 90 из 152 новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии были зафиксированы в Аджарии.

В Батуми в трех палатках и пяти поликлиниках идет широкомасштабное ПЦР-тестирование населения.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
&quot;Челси&quot; договорился о покупке вратаря &quot;Ренна&quot; Менди
"Челси" договорился о покупке вратаря "Ренна" Менди
&quot;Марсель&quot; впервые с 2011 года обыграл &quot;Пари Сен-Жермен&quot;
"Марсель" впервые с 2011 года обыграл "Пари Сен-Жермен"
В Белграде взорвался внедорожник
В Белграде взорвался внедорожник
Loading Bars
Лента новостей
Втрое выросло производство консервированной рыбы и икры в Казахстане Казахстан 09:20
Инспекция труда продолжает проверки объектов в Аджарии Грузия 09:16
Утверждена инструкция по организации учебного процесса Общество 09:15
"Челси" договорился о покупке вратаря "Ренна" Менди Спорт 08:52
Главный кандидат на пост нового премьера Японии провел пресс-конференцию перед выборами Другие страны 08:47
Азербайджан сократил объёмы импорта стали из Турции Турция 08:39
Трамп назвал Нобелевскую премию Обамы незаслуженной США 08:25
Японский инвестор построит гостиницу в Ташкенте Туризм 08:07
В Гурии коронавирус подтвердился у 4 педагогов Грузия 08:05
Крупнейшие инновационные предприятия региона в сфере искусственного интеллекта находятся в Иране Общество 08:03
Посол: Малайзия приветствует все возможные совместные проекты с Азербайджаном (ИНТЕРВЬЮ)(ФОТО) Экономика 07:36
WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok ИКТ 07:29
Трамп считает, что Байдену не хватит сообразительности, чтобы вести переговоры с РФ и КНР США 07:02
SoftBank продаст американской компании Nvidia всю свою долю в британской Arm ИКТ 06:42
Ученые будут предсказывать вспышки COVID-19 по запросам в Google ИКТ 06:14
Бакинский метрополитен возобновил работу Общество 06:01
В Бразилии за сутки выявлено почти 15 тысяч случаев заражения COVID-19 Другие страны 05:51
ByteDance отказала Microsoft в покупке американского сегмента TikTok ИКТ 05:12
Де Брёйне: "Ливерпуль" вновь может стать чемпионом Англии по футболу Спорт 04:47
ОПЕК готова регулировать мировой рынок нефти еще на протяжении не менее 60 лет Энергетика 04:26
В США полицейского уволили после избиения афроамериканца США 03:58
Шторм "Салли" может усилиться до урагана второй категории США 03:35
В Японии пройдут выборы лидера правящей партии, который станет новым премьером Другие страны 03:07
Жертвами лесных пожаров на западе США стали 33 человека США 02:38
"Марсель" впервые с 2011 года обыграл "Пари Сен-Жермен" Спорт 02:13
ВОЗ установила рекордный прирост заболеваемости COVID-19 в мире В мире 01:49
Власти США объявили награду $100 тыс. за данные о мужчине, стрелявшем в помощников шерифа США 01:24
Трамп снизил цены на лекарства США 00:51
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 00:23
Число случаев коронавируса в США приближается к 6,5 млн США 13 сентября 23:54
Восточное правительство Ливии подало спикеру парламента прошение об отставке Другие страны 13 сентября 23:29
ЦИК Грузии намерен открыть избирательные участки в 40 странах к парламентским выборам Грузия 13 сентября 23:17
В Иране готовятся к пятому поколению интернета 5G ИКТ 13 сентября 23:13
Глава МИД Китая Ван И рассказал о цели своего визита в Кыргызстан Кыргызстан 13 сентября 23:05
Турция значительно сократила экспорт автопрома Турция 13 сентября 23:00
Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг увеличились ИКТ 13 сентября 23:00
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 1 102 человека Турция 13 сентября 22:46
Кабмин Израиля одобрил возобновление карантина с 18 сентября Израиль 13 сентября 22:13
Саудовская Аравия отменит все ограничения на поездки для своих подданных после 1 января Арабские страны 13 сентября 21:52
Льюис Хэмилтон одержал 90-ю победу в "Формуле-1" Спорт 13 сентября 21:31
Узбекистан будет поставлять электроэнергию в Афганистан в течение следующих 10 лет Узбекистан 13 сентября 21:00
Иран отправил медпомощь в Кыргызстан для борьбы с коронавирусом Иран 13 сентября 20:40
Китай выделит Кыргызстану 95 млн юаней на укрепление пожарно-спасательного подразделения Кыргызстан 13 сентября 20:38
Грузия вышла из «зеленой зоны», специалисты оценили готовность системы здравоохранения Грузия 13 сентября 20:26
Около 85% страховых выплат в Азербайджане приходятся на пять страховых компаний Финансы 13 сентября 20:00
Снижение количества первоклассников также может быть связано с пандемией - министр Общество 13 сентября 19:33
Министр образования Азербайджана об открытии новых вакансий для учителей в школах Общество 13 сентября 19:26
В Белграде взорвался внедорожник Европа 13 сентября 19:17
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 13.09.2020 Политика 13 сентября 19:00
В Азербайджане за сутки выявлено 155 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 149 человек - Оперативный штаб Общество 13 сентября 18:56
В Узбекистане за день выявили 245 больных коронавирусом Узбекистан 13 сентября 18:32
Хулуси Акар: Греция должна отказаться от провокативных шагов Турция 13 сентября 18:29
В Азербайджане более 5 тыс. кандидатов набрали высокие баллы на конкурсе по приему учителей на работу Общество 13 сентября 18:13
Количество вакансий для учителей больше, чем в прошлом году - министр образования Общество 13 сентября 18:12
Представители иранского кино на Венецианском кинофестивале получили награды Иран 13 сентября 18:03
PMCG консультирует Грузию по преодолению кризиса в связи с COVID-19 Бизнес 13 сентября 18:00
Власти Чехии заявили о второй волне эпидемии коронавируса Европа 13 сентября 17:48
Колонна американской техники вошла из Ирака в провинцию Хасеке Арабские страны 13 сентября 17:25
За первые семь месяцев 2020 года выросли продажи на портале Azexport.az Финансы 13 сентября 17:00
На юго-востоке Турции нейтрализованы 3 террориста Турция 13 сентября 16:24
74 человека заболели коронавирусом в Казахстане Казахстан 13 сентября 16:21
90 из 152 новых случаев коронавируса в Грузии связаны с Аджарией Грузия 13 сентября 16:18
В Казахстане пересмотрят сроки реализации проекта реверса нефтепровода «Кенкияк-Атырау» Энергетика 13 сентября 16:00
Два человека погибли в результате обрушения дома в Пакистане Другие страны 13 сентября 15:38
Пенитенциарная служба распространила информацию в связи с Тофигом Ягублу Общество 13 сентября 15:09
Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии в стране Европа 13 сентября 14:55
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс. человек Иран 13 сентября 14:21
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса излечились шесть пациентов Грузия 13 сентября 14:17
ЕБРР назвал пути роста эффективности банковского сектора Туркменистана Финансы 13 сентября 14:00
Экспорт азербайджанской продукции через "единое окно" в августе превысил $19 млн Финансы 13 сентября 14:00
Германский министр анонсировал уход из политики в 2021 году Европа 13 сентября 13:40
В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом Россия 13 сентября 13:17
ОАЭ и Израиль подписали договор о разработке искусственного интеллекта Арабские страны 13 сентября 12:53
Завтра в Баку до 30 градусов тепла Общество 13 сентября 12:25
В Грузии выявлено 152 новых случая коронавируса Грузия 13 сентября 12:18
В Кыргызстане за сутки выявлено 53 новых случая COVID-19 Кыргызстан 13 сентября 12:13
Экспорт стали из Ирана за 5 месяцев превысил 1,7 млн тонн Иран 13 сентября 12:02
В Азербайджане потенциал страхового рынка используется не в полной мере - АСА Финансы 13 сентября 12:00
В Еврокомиссии высказались на тему возможного запрета криптовалют В мире 13 сентября 11:38
Китайские врачи за сутки выявили 10 ввозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 13 сентября 11:13
Расширяется внешнеторговое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном Бизнес 13 сентября 11:00
Песчаная буря обрушилась на Анкару Турция 13 сентября 10:47
SpaceX планирует испытать корабль для полетов на Марс на высоте 18 км В мире 13 сентября 10:29
Посольство Грузии в Швейцарии распространило обращение к согражданам Грузия 13 сентября 10:12
COVID-19 оказал негативное влияние на проекты ВИЭ в Казахстане Энергетика 13 сентября 10:00
В Узбекистане произошло землетрясение Узбекистан 13 сентября 09:54
Замглавы минобороны России назвал Иран партнером России Иран 13 сентября 09:43
ВС Армении 31 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 13 сентября 09:36
"Барселона" заинтересована в футболисте "Арсенала" Бельерине Спорт 13 сентября 09:18
В Калифорнии в результате стрельбы ранили двоих заместителей шерифа США 13 сентября 09:03
Арабская коалиция совершила авианалет на позиции йеменских повстанцев Арабские страны 13 сентября 08:49
Трамп считает, что Обама не знает, за что получил Нобелевскую премию США 13 сентября 08:37
В Афганистане пятеро полицейских погибли в результате нападения талибов Другие страны 13 сентября 08:25
USAID поощряет сотрудничество между гражданами Азербайджана и США Бизнес 13 сентября 08:00
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана уменьшился Бизнес 13 сентября 08:00
74 человека заболели коронавирусом в Казахстане Казахстан 13 сентября 07:50
У сотрудника аппарата правительства Аджарии подтвержден коронавирус Грузия 13 сентября 07:40
Иран занимает 5-е место в мире по экспорту бахчевых культур Экономика 13 сентября 07:30
Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в штате Индиана США 13 сентября 07:01
В Японии разработали новую миссию для зонда "Хаябуса-2" Другие страны 13 сентября 06:42
Все новости