Инспекция труда продолжает проверки объектов в Аджарии

В ходе проверки выполнения объектами в Аджарии рекомендаций по превенции коронавируса 600 бизнес-субъектам были даны устные предупреждения, а 15 выписаны штрафы. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом журналистам сообщил глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

По его словам, инспекционная служба также вынесла несколько предупреждений относительно проведения ритуальных мероприятий.

"Мы проверили объекты питания, спортивно-оздоровительные объекты, торговые центры и сетевые магазины. Там, где зафиксированы нарушения, мы применяли штрафы, в том числе в отношении сетевых маркетов, а также было зафиксировано несколько социальных мероприятий, в результате чего семь раз применялись санкции. Имеются в виду ритуальные мероприятия: свадьбы, поминки, торжества, юбилеи. Также были перепроверены муниципальные транспортные средства. Всего было остановлено около 300 транспортных средств и сделаны предупреждения как гражданам, так и водителям", - сказал Перадзе.

За минувшие сутки 90 из 152 новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии были зафиксированы в Аджарии.

В Батуми в трех палатках и пяти поликлиниках идет широкомасштабное ПЦР-тестирование населения.