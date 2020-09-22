За последние восемь лет внешний долг Грузии вырос в три раза

БАКУ/Trend/ - Сумма внешнего долга Грузии за последние восемь лет увеличилась в три раза, — сообщает правительственное новостное агентство Agenda, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

К концу 2003 года государственный внешний долг Грузии составлял 3,2 миллиарда лари (1,5 миллиарда долларов). Через девять лет, к 31 декабря 2012 года, сумма долга увеличилась вдвое — до 6,6 миллиарда лари (3,9 миллиарда долларов).

За последние восемь лет правительство Грузии получило от международных финансовых институтов и доноров 13,3 млрд лари (4,1 млрд долларов / 3,5 млрд евро).

По состоянию на август 2020 года государственный внешний долг Грузии составлял 19,9 млрд лари (6,5 млрд долларов), тогда как на 31 декабря 2019 года этот показатель составлял 15,7 млрд лари (5,4 млрд долларов).

К концу 2020 года внешний долг правительства увеличится еще на 6,1 миллиарда лари, а внутренний долг – на 1,8 млрд лари.

В июне 2020 года правительство Грузии сообщило, что берет новый кредит в размере 4,47 миллиарда лари для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Также в Грузии дефицит бюджета увеличится с 2,5% до 8,5%. Это напрямую связано с увеличением государственного долга. Согласно текущему прогнозу, к концу этого года объем долга приблизится к 55% ВВП, — отмечается в госбюджете на 2020 год.

Согласно бюджету, необходимо в ближайшие годы постепенно сокращать госдолг и как можно скорее вернуться к докризисным параметрам. Для достижения этой цели с 2021 года будет значительно снижена ставка кредитования, благодаря чему в следующем году объем долга по отношению к ВВП будет частично сокращен.