Сеть ковид-клиник в Грузии расширяется

Межведомственный координационный совет Грузии принял решение подключить к лечению инфицированных коронавирусом пациентов еще 10 клиник. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По словам министра, четыре клиники будут мобилизованы в Тбилиси, три - в Шида Картли, три - в Имерети, из них две - в городе Кутаиси.

Она также заверила пациентов, что в ковид-гостиницах они будут обеспечены всем необходимым и должным вниманием медиков.

"Исходя из этого, мы думаем, что нехватки в коечном фонде не будет. Вы знаете, что мы также используем гостиничные помещения. Учитывая, что в этом отношении распространяется неоднозначная информация, и пациенты также видят некоторый риск при переезде в гостиничное пространство, я хотела бы отметить следующее: в гостиничном пространстве мобилизованы бригады врачей и медсестер, которые продолжат наблюдение за ними и лечение, как это происходит в клиниках. Сюда будут помещены пациенты, для которых риск минимален. В настоящее время здесь проходят лечение 1 500 пациентов, и у государства есть возможность еще больше увеличить коечный фонд в этом направлении", - сказала Тикарадзе.

Как заявила министр, на данном этапе в больницах проходят лечение 2 992 пациента, и сегодня большая часть готовится к выписке, а 340 подлежат распределению.

За последние 24 часа в Грузии было зафиксировано 1 351 новый случай инфицирования коронавирусом, всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 21 208 человек. За последние сутки скончались 14 пациентов, тем самым общее число умерших увеличилось до 172. Всего выздоровели 9 002 человека, из них 337 за минувшие сутки.