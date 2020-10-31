Парламентские выборы в Грузии проходят по новой избирательной системе

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы в Грузии проходят впервые в рамках новой избирательной системы. Избиратели выберут парламент 10-го созыва по смешанной системе сроком на четыре года — 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, 30 — по мажоритарной системе, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

Из 30-ти мажоритарных избирательных округов восемь находятся в столице, 22 – в регионах.

Законодательный орган одобрил конституционные поправки по поводу избирательной модели 120/30 на весенней сессии этого года, которые также определили правила финансирования партий, избирательный барьер, т.н. 40-процентную систему затвора, согласно которой достичь большинства и независимого формирования правительства смогут те партии или избирательный блок, которые получат более 40 процентов голосов по пропорциональной системе.

В новой Конституции уточнено, что избирательный барьер на парламентских выборах составляет 1 процент, хотя избирательный порог отличается для избирательного блока. В частности, порог для избирательного блока установлен в зависимости от того, сколько партий будут в нем объединены. Например, если в избирательном блоке три партии, то избирательный порог составит 3 процента.

Вместе с тем, согласно Конституции, после парламентских выборов 2020 года Грузия перейдет на полностью пропорциональную избирательную систему, хотя в случае назначения досрочных выборов в этот период выборы пройдут по смешанной системе.

Изменению избирательной системы Грузии предшествовало соглашение от 8 марта между «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями. В переговорах также приняли участие представители дипломатического корпуса. «ЕНД» и «Европейская Грузия» не поддержали поправки к Конституции, но правящая партия одобрила поправки при поддержке независимых депутатов и членов партии «Альянс патриотов».

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах 31 октября 2020 года зарегистрированы 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова)