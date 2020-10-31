По состоянию на 10:00 явка избирателей на парламентских выборах в Грузии составила 8,33 процента - ЦИК Грузии

Грузия 31 октября 2020 13:16 (UTC+04:00)
По состоянию на 10:00 явка избирателей на парламентских выборах в Грузии составила 8,33 процента - ЦИК Грузии

БАКУ /Trend/ - По информации пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) Аны Микеладзе, процесс голосования на избирательных участках проходит спокойно, избиратели имеют возможность свободно реализовать свое конституционное право и без каких-либо препятствий выразить свою волю, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

По её словам, для избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и самоизоляции создано 127 специальных участков, которые обслуживаются посредством переносных урн.

По информации Аны Микеладзе, по состоянию на 10:00 явка избирателей составила 8,33 процента, что составляет 292 587 избирателей.

Наибольшая активность наблюдалась в 19-м мажоритарном округе, куда входят Рача-Лечхуми и Сванети (11,8 процента), а наименьшая активность в 28-м, 29-м и 30-м мажоритарном округах в регионе Аджария (7,3 процента).

Как заявила Микеладзе, сегодня круглосуточно работает телефонно-информационный центр ЦИК, номер телефона — 2 51 00 51, а также онлайн-чат, посредством которых граждане и заинтересованные стороны могут связаться с комиссией, предоставить или получить любую информацию, касающуюся выборов.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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