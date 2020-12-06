В Грузии увеличилось финансирование строительства скоростных автомагистралей

Большая часть бюджета министерства регионального развития и инфраструктуры на 2021 год в размере 2 371 630 000 лари будет потрачена на развитие дорожной инфраструктуры, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

В следующем году финансирование строительства скоростных автомагистралей увеличится на 37,8% (853 миллиона лари), продолжится модернизация дороги на перевале Рикоти, завершится строительство объездной дороги до Батуми и 21-километрового участка скоростной трассы Самтредиа-Григолети, начнется строительство 30-километровой автомагистрали Тбилиси-Сагареджо. В рамках программы развития горных дорог продолжатся такие важные проекты, как строительство дороги Багдати-Абастумани, Земо Имерети-Рача и Жинвали-Барисахо-Шатили.

В следующем году завершаться 11 проектов по реабилитации-строительству муниципальных дорог, в рамках которых будет проложено 85 км дорог и проведен ремонт около 600 км дорог. Продолжится реабилитация центральных улиц Кутаиси, Зугдиди, Поти, Зестафони.

Для справки: бюджет министерства инфраструктуры на 2021 год увеличивается на 30%.