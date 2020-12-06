В Грузии выявлен 4 321 новый случай коронавируса, 4 301 человек выздоровели

В рамках интенсивного тестирования за последние сутки в Грузии выявлено 4 321 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа выздоровели 4 301 человек, скончались 42 пациента.

Всего за сутки проведено 14 396 тестов.

С начала пандемии в стране суммарно зарегистрировано 162 475 случаев инфицирования, из них выздоровели 133 511 человек, скончались 1504 пациента.