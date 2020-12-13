Экспорт грузинского фундука превысил 60 миллионов долларов

Грузия 13 декабря 2020 19:45 (UTC+04:00)
Экспорт грузинского фундука превысил 60 миллионов долларов

По данным за четыре месяца текущего года Грузия экспортировала 12,2 тысячи тонн фундука на сумму 63,4 миллиона долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, сообщает Минсельхоз страны.

Объем экспорта фундука с 1 августа по 6 декабря увеличился на 3,5 тысячи тонн или на 40% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, а в денежном выражении увеличился на 20,2 миллиона долларов (47%). За тот же период экспортная цена фундука увеличилась на 5%.

Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран. Продукцию активно скупают и соседние с Грузией страны.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году

Страна Экспорт фундука, тонны
Германия 3 530
Италия 2 581
Армения 680
Чехия 594
Россия 540
Турция 530
Литва 355
Польша 354
Испания 352
Болгария 322

По прогнозам в 2020 году планируется собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта – около 100 миллионов долларов.

В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.

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