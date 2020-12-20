Гоча Лорткипанидзе будет первым грузинским судьей в Гаагском суде - премьер-министр Грузии

Гоча Лорткипанидзе будет первым грузинским судьей в Гаагском суде, горжусь этим большим достижением.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Как отметил премьер, Гоча Лорткипанидзе благодаря своему профессионализму будет одним из лучших судей Международного уголовного суда.

«Сегодня стала известна очень важная новость — Гоча Лорткипанидзе избран судьей Гаагского трибунала по восточноевропейской квоте. Он будет первым в истории нашей страны грузинским судьей в Гаагском суде.

Горжусь этим большим достижением и уверен, что он будет одним из лучших судей Международного уголовного суда.

Г-н Гоча приступит к исполнению этого почетного и в то же время очень ответственного полномочия через несколько месяцев, а до этого он продолжит работать в нашей команде и делать важные для нашей страны дела», — отметил премьер-министр.

Напомним, Гоча Лорткипанидзе избран судьей Международного уголовного суда.