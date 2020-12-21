Правительство планирует развивать курорты в 2021 году

Министерство регионального развития и инфраструктуры по-прежнему продолжает развитие туристической инфраструктуры и урбанистическое обновление проектов, чтобы оживить старые курорты с особым потенциалом и привести их в соответствие с международными стандартами», - заявила и.о министра регионального развития и инфраструктуры на комитетских слушаниях в парламенте, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По словам Майи Цкитишвили, в 2021 году будут продолжены проекты восстановления Абастумани, Бакуриани, Лагамиского района и башен Ушгули в Местии, будут обновлены центры Телави и Велисцихе, продолжены проекты развития ущелий Коби и Трусо, а также проекты обновления городов Душети, Гори и других населенных пунктов.

Кандидат в министры отметила, что в следующем году, на основе разработки концепции генерального плана Цхалтубо, будут запущены различные инфраструктурные проекты для обновления курорта и привлечения частных инвестиций. Будут завершены генеральные планы Мцхеты, Степанцминда и Григолети, концепция генерального плана Кутаиси, что поможет планомерному и комплексному развитию этих населенных пунктов.

По словам Цкитишвили, помимо развития инфраструктуры, для устойчивого развития необходимо внедрять новые методы управления туристическими центрами, для чего уже создана соответствующая правовая база.