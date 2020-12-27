Для больниц Грузии закупили новое оборудование при поддержке Всемирного банка

При поддержке Всемирного банка (ВБ) для государственных клиник Грузии закупили новое медицинское оборудование, необходимое для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В Грузию доставили 1 тысячу кислородных концентраторов, 500 неинвазивных медицинских вентиляторов дыхательных путей, до 400 больничных коек и СИПАП-аппарат, который позволяет обеспечивать положительное постоянное давление в дыхательных путях.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе вместе с региональным директором ВБ Себастьяном Молинеусом осмотрела медицинское оборудование в Республиканской больнице Тбилиси.

«Медицинское оборудование предназначено для лечения сложных случаев COVID -19, при дыхательной недостаточности у пациентов, проходящих лечение в ковид-клиниках и гостиницах. Также возможно применение оборудования под наблюдением медицинского персонала в домашних условиях», — сказала Тикарадзе.

Аппаратуру распределят по регионам. Больничные койки добавят в клиники Тбилиси, Батуми и Рухи.