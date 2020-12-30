Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1738
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 738. Скончались 38 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 225 893 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 494 человека, с начала пандемии вылечились 210 445 пациентов. Скончались 2 481.
За сутки в стране сделано 14 192 теста, в том числе 7 074 на антиген и 7 118 ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находятся 389 человек, в стационарах – 5 480, в ковид-гостиницах – 1 223.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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