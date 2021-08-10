В Грузии ухудшается эпидемиологическая ситуация

БАКУ / Trend / - В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Грузии хуже, чем ожидали представители органов здравоохранения страны.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Десятого августа Грузия сообщила о 5 697 новых случаях заражения коронавирусом (из 44 536 тестов) и 54 смертельных исходах за последние 24 часа, что является рекордным показателем с января 2021 года.

Тикарадзе отметила, что приветствует обязательное ношение масок на открытом воздухе в местах, где собирается не менее пяти человек, и запрет с 10 августа на проведение общественных мероприятий, таких как свадьбы, поминки и дни рождения.

Она заявила, что количество больничных коек для пациентов с COVID-19 в стране ограничено.

Тикарадзе сообщила, что в будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной для определенных групп.

По данным New York Times, Грузия занимает первое место в мире по распространению вируса на 100 тыс. населения.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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