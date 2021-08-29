В Грузии выявлено более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 669 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе по борьбе с COVID-19, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Данные получены на основании проведения более 25,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,58%, за последние две недели – 10,49%, а за последнюю неделю – 10,15%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 543 118.

От ковида умерли еще 76 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 7 251.

Выздоровели 6 177 человек, их общее число выросло до 482 732.

На данный момент в Грузии 53 109 активных случая коронавируса. Из них 7 571 пациент (более 14%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 637 пациентов тяжелое, а 376 подключены к аппаратам ИВЛ. 3 072 гражданина (около 6% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 42 466 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 113 человек.