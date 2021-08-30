В Грузии за сутки выявлено более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 1 915 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране выздоровели от коронавирусной инфекции 5 929 человек, скончались - 78.

С начала пандемии в Грузии было выявлено 545 033 случая заражения COVID-19, из них выздоровел 488 661 человек, скончались - 7 329.

В Грузии за сутки вакцину от коронавируса получили 17 670 человек, а за весь период вакцинации - 1 164 402.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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