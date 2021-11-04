Грузия получит от Польши 468 тысяч доз вакцины Pfizer

Правительство Грузии получит от правительства Польши 468 000 доз вакцины Pfizer. По данным министерства здравоохранения Грузии, первая часть пожертвования уже поступила в страну, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации ведомства, в мероприятии передачи груза приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич, заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили и руководитель Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По данным министерства здравоохранения Грузии, вакцина Pfizer будет доставлена ​​в страну в пять этапов в течение следующей недели.