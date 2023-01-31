Цены на промышленную продукцию в Грузии за 2022 год почти не изменились

Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в декабре 2022 года повысился на 0,1%, по сравнению с декабрем 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 1,9%, в том числе на продовольствие – на 9,8%, а в горнодобывающей цены снизились на 14,2%.

В декабре, по сравнению с ноябрем, цены на промышленную продукцию выросли на 0,3%, сообщает "Сакстат".

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в декабре на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 18,5%, перерабатывающей промышленности – на 10,1%, в том числе на продукты питания – на 11,9%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в декабре снизился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 19,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 13,2%, в том числе на напитки снизились на 13,8%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 2,5%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 1,3%.

Уровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2022 года составил 9,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 16,3%. В декабре, по сравнению с ноябрем, уровень инфляции составил 0,3%.