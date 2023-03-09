Гутерриш призвал все стороны в Грузии избегать ведущих к эскалации действий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в Грузии, где проходят протесты против принятия законопроекта об иноагентах, и призывает все стороны избегать действий, ведущих к эскалации напряженности. Об этом заявил в среду вечером заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Грузии, он призывает всех <...> [участвующих] избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности, - отметил Хак. - Генеральный секретарь подчеркивает важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы СМИ, деятельности гражданского общества и вновь обращает внимание на право людей на мирный протест".