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Гутерриш призвал все стороны в Грузии избегать ведущих к эскалации действий

Грузия Материалы 9 марта 2023 06:11 (UTC +04:00)
Гутерриш призвал все стороны в Грузии избегать ведущих к эскалации действий

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в Грузии, где проходят протесты против принятия законопроекта об иноагентах, и призывает все стороны избегать действий, ведущих к эскалации напряженности. Об этом заявил в среду вечером заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Грузии, он призывает всех <...> [участвующих] избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности, - отметил Хак. - Генеральный секретарь подчеркивает важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы СМИ, деятельности гражданского общества и вновь обращает внимание на право людей на мирный протест".

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