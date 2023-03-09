Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются

Международные резервы Нацбанка Грузии на 28 февраля 2023 года составили 4 720,2 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

За февраль резервы снизились на 179,1 миллиона долларов, а с начала года – на 181,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора.

Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигли 31 декабря 2022 года и составили 4 901,5 миллиона долларов.

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,2 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.

В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах, – 3,1 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ, – 1,1 миллиарда долларов.

Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 460,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,0 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 10,5 миллиона долларов.