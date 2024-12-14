В Грузии избирают шестого президента

БАКУ/Trend/ - В Грузии сегодня коллегия выборщиков избирает шестого президента, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, впервые президент избирается непрямым путем. Процедура проходит во Дворце парламента.

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост президента Михаила Кавелашвили.

Согласно законодательству, для проведения выборов требуется кворум, состоящий из большинства членов избирательной коллегии — не менее 151 человека. Для избрания президента необходимо набрать как минимум 200 голосов членов коллегии.

Избранный коллегией выборщиков президент будет занимать свой пост в течение пяти лет.

Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов сразу после завершения голосования в парламенте уже сегодня.