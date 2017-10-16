Мэй и Макрон договорились добиваться соблюдения соглашения с Ираном

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились вместе противостоять "дестабилизирующей деятельности Ирана" и одновременно работать над тем, чтобы ядерное соглашение с этой страной выполнялось сторонами должным образом, передает в понедельник РИА Новости.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

"Премьер-министр поговорила с французским президентом Макроном сегодня днем. По Ирану они оба выразили свою твердую приверженность ядерному соглашению и обсудили принятое на прошлой неделе решение президента Трампа не сертифицировать его", - говорится в заявлении официального представителя офиса премьер-министра.

"Они договорились плотно работать вместе над тем, чтобы соглашение должным образом выполнялось, и противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, в том числе его ракетной ядерной программе", - сообщил он.

Мэй и Макрон договорились продолжить обсуждение следующих шагов, равно как и вопросов, связанных с Brexit, на заседании Европейского совета в Брюсселе на этой неделе. "Они также поговорили о крепких британо-французских отношениях и договорились развивать двустороннее сотрудничество по ряду направлений", - отметил представитель офиса премьера.