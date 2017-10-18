В результате стрельбы у аэропорта Кейптауна ранен один человек

18 октября 2017 11:40 (UTC+04:00)

По меньшей мере один человек получил ранения в результате стрельбы у Международного аэропорта Кейптауна, передает РИА Новости со ссылкой на главный управляющий воздушной гавани Дион Клоэт.

В эфире радиостанции Cape Talk Клоэт рассказал, что две машины подъехали утром в среду к зданию аэропорта, пассажиры одного из авто открыли огонь под другому транспортному средству.

"Шальная пуля попала в свидетеля перестрелки. К счастью, с этим человеком все в порядке, он получает необходимую медицинскую помощь", — добавил управляющий аэропортом.

По словам Клоэта, скорее всего, инцидент связан с криминалом. Работа воздушной гавани нарушена не была.

В свою очередь, представитель местной полиции Виш Найду заявил агентству Рейтер, что в результате перестрелки пострадали два человека. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Azernews Newspaper
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