В результате стрельбы у аэропорта Кейптауна ранен один человек

По меньшей мере один человек получил ранения в результате стрельбы у Международного аэропорта Кейптауна, передает РИА Новости со ссылкой на главный управляющий воздушной гавани Дион Клоэт.

В эфире радиостанции Cape Talk Клоэт рассказал, что две машины подъехали утром в среду к зданию аэропорта, пассажиры одного из авто открыли огонь под другому транспортному средству.

"Шальная пуля попала в свидетеля перестрелки. К счастью, с этим человеком все в порядке, он получает необходимую медицинскую помощь", — добавил управляющий аэропортом.

По словам Клоэта, скорее всего, инцидент связан с криминалом. Работа воздушной гавани нарушена не была.

В свою очередь, представитель местной полиции Виш Найду заявил агентству Рейтер, что в результате перестрелки пострадали два человека. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.