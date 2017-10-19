В Новой Зеландии произошла смена власти

19 октября 2017 10:14 (UTC+04:00)

Лейбористская партия Новой Зеландии, находившаяся последние девять лет в оппозиции, возвращается к власти и сформирует новое коалиционное правительство. Об этом сообщило Новозеландское телевидение после завершившихся в четверг межпартийных консультаций, которые ведущие политические силы страны вели в течение почти месяца после всеобщих выборов, передает ТАСС.

Новым премьер-министром страны станет лидер лейбористов Джасинда Ардерн.

Выборы в Новой Зеландии состоялись 23 сентября, однако ни одной из партий не удалось получить абсолютного большинства из 120 мест в новом составе парламента. Лучший результат показала правившая Национальная партия - 56 мест, лейбористы завоевали 46 мест, их традиционные союзники "зеленые" - восемь мест, Партия АСТ - одно место. Таким образом, судьба нового правительства зависела от решения Партии "Новая Зеландия прежде всего", получившей девять парламентских кресел, и в четверг ее лидер Уинстон Питерс объявил, что войдет в коалицию с лейбористами. "Эта страна проголосовала за перемены", - заявил он.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Новой Зеландии впервые за девять лет премьером стала лидер лейбористов
В мире 11:09
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 20 сентября 08:23
В Новой Зеландии около 100 человек застряли на подъемнике
Другие страны 1 сентября 14:08
Два землетрясения магнитудой 5,9 произошло близ Новой Зеландии
Другие страны 3 июля 06:39
Посол Новой Зеландии вручил верительные грамоты главе МИД Узбекистана
Узбекистан 28 июня 12:22
101-летняя индийская бегунья преодолела стометровку
Другие страны 25 апреля 01:52
В столице Новой Зеландии из-за тумана отменили более 100 рейсов
Другие страны 29 марта 11:38
Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии
Другие страны 10 февраля 04:18
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Новой Зеландии
Другие страны 30 января 07:39
В Новой Зеландии автобус с туристами упал с высоты десяти метров
Другие страны 15 января 18:26
Премьер-министром Новой Зеландии назначили заместителя экс-премьера Инглиша
Другие страны 12 декабря 2016 04:15
Премьер-министр Новой Зеландии объявил о своей отставке
Другие страны 5 декабря 2016 05:37
В Баку замечательные условия для тренировок по гимнастике - тренер из Новой Зеландии (ФОТО)
Общество 30 ноября 2016 15:03
Семь человек погибли в результате аварии судна в Новой Зеландии
Другие страны 27 ноября 2016 05:59
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии
Другие страны 22 ноября 2016 06:00
В Новой Зеландии эвакуируют людей из пострадавшего от землетрясения района Каикора
Другие страны 16 ноября 2016 06:29
Новое землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Новой Зеландии
Другие страны 14 ноября 2016 05:32
Власти Новой Зеландии сообщили о пострадавших в результате землетрясения (Обновлено)
Другие страны 13 ноября 2016 23:06