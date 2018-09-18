Еврокомиссия готова закрыть дело против Apple

18 сентября 2018 21:45 (UTC+04:00)

Еврокомиссия (ЕК) готова закрыть судебное разбирательство по делу о, предположительно, недоплаченных компанией Apple налогов в Ирландии после полной выплаты требуемой суммы, сообщила в Twitter еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, передает РИА Новости.

"Сегодня министр финансов Ирландии (Паскал — ред.) Донохо подтвердил полную выплату в 14 миллиардов долларов неуплаченных налогов Apple. Это хорошо. Теперь мы можем закрыть судебное разбирательство на условиях выплаты", — заявила Вестагер.

Ранее во вторник издание Irish Times сообщило, что Apple перевела 14,3 миллиарда евро на правительственный депозитный счет в качестве компенсации за неоправданные налоговые льготы, которые Ирландия предположительно предоставляла компании. Как добавило издание, перевод включает в себя основную сумму в 13,1 миллиарда евро (около 15,3 миллиарда долларов) и процент ЕС в размере 1,2 миллиарда евро (примерно 1,4 миллиарда долларов).

В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы.

Власти ЕС и Apple подали апелляцию на решение ЕК. Крайним сроком возмещения средств было 3 января. Впоследствии ЕК решила подать иск в Европейский суд в связи с тем, что правительство Ирландии до сих пор не смогло вернуть недоплаченные налоги от корпорации Apple. Правительство Ирландии присоединилось к апелляции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еврокомиссия представила план реформы ВТО
Бизнес 17:06
Еврокомиссия критически оценила новые пошлины США на товары из Китая
Европа 15:10
ЕС разрабатывает новый план решения проблемы ирландской границы
Европа 17 сентября 11:09
Тим Кук оценил объем продаж Apple
Бизнес 13 сентября 06:09
Apple представила новое поколение Apple Watch
ИКТ 12 сентября 23:33
Apple представила новые смартфоны iPhone (ФОТО)
ИКТ 12 сентября 22:56
Лента новостей
Россия, Турция и Иран продолжат переговоры по Идлибу, заявил Небензя
Россия 22:12
Канада и США возобновят переговоры по NAFTA 19 сентября в Вашингтоне
США 22:01
Китай введет ответные пошлины на американские товары объемом $60 млрд
Китай 21:50
Президент Ильхам Алиев: Открытие магистральной дороги Баку-Астара - исторический проект, показывает возможности Азербайджана
Политика 21:28
В США семь человек пострадали при инциденте с верблюдом в цирке
США 21:27
Президент Ильхам Алиев: Несколько дней назад азербайджанские солдаты преподали такой урок врагу, что он вряд ли в ближайшие дни придет в себя
Политика 21:07
Президент Ильхам Алиев: Военные парады, посвященные 100-летию Национальной армии Азербайджана и освобождению Баку от оккупации, показали силу, мощь страны
Политика 21:04
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан находится на очень верном пути в развитии промышленности
Политика 20:54
Участвовать в "Евровидении" было моей мечтой – представительница Азербайджана Фидан Гусейнова (ФОТО)
Культура 20:41