Найдена новая карликовая планета на окраинах Солнечной системы

2 октября 2018 18:49 (UTC+04:00)

Астрономы открыли еще одну карликовую планету на окраинах Солнечной системы, пытаясь найти загадочную "планету икс". Ее обнаружение повышает шансы на то, что этот газовый гигант существует, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal, передает РИА Новости.

"Эти далекие миры, по сути, можно назвать своеобразными космическими дорожными знаками, которые указывают нам путь к "планете икс". Чем больше мы их найдем, тем лучше мы будем понимать, как устроены окраины Солнечной системы и как эта планета, если она существует, "дирижирует" их жизнью", - заявил Скотт Шеппард (Scott Sheppard) из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США).

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