Найдена новая карликовая планета на окраинах Солнечной системы

Астрономы открыли еще одну карликовую планету на окраинах Солнечной системы, пытаясь найти загадочную "планету икс". Ее обнаружение повышает шансы на то, что этот газовый гигант существует, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal, передает РИА Новости.

"Эти далекие миры, по сути, можно назвать своеобразными космическими дорожными знаками, которые указывают нам путь к "планете икс". Чем больше мы их найдем, тем лучше мы будем понимать, как устроены окраины Солнечной системы и как эта планета, если она существует, "дирижирует" их жизнью", - заявил Скотт Шеппард (Scott Sheppard) из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США).

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