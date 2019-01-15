Палестина намерена получить полноценное членство в ООН

15 января 2019 20:39 (UTC+04:00)

Начиная с сегодняшнего дня Палестина однозначно начнет просить сделать ее полноправным членом ООН, заявил во вторник журналистам президент Палестины Махмуд Аббас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы точно начиная с сегодняшнего дня, начнем это делать", - сказал Аббас, отвечая на вопрос журналистов о полноценном членстве во всемирной организации.

Государство Палестина по состоянию на 2018 год признано 137 из 193 стран-членов ООН. В этом году оно будет председательствовать в "Группе 77" (G-77) - крупнейшей межгосударственной организации развивающихся стран, действующей в рамках ООН и ее органов.

Во вторник в ООН проходит официальное мероприятие по вступлению Палестины на должность президента G-77.

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