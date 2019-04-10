В Японии утвердили план распределения диапазона связи 5G между четырьмя операторами

Министерство по административным делам и коммуникациям Японии в среду утвердило проект выделения диапазона волн для эксплуатации мобильной связи пятого поколения (5G), распределив его между четырьмя операторами. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Новый формат смогут использовать три главных телекоммуникационных корпорации страны: Softbank, NTT Docomo и KDDI, а также компания Rakuten, владеющая крупнейшей в стране торговой интернет-площадкой, сервисами по покупки билетов и бронированию отелей.

Как ожидается, тестовое использование связи 5G начнется в Японии с осени 2019 года, а старт полноценной коммерческой эксплуатации намечен на 2020 год.

Мобильная связь пятого поколения (5G) обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). Первой страной, запустившей в тестовом режиме пятое поколение мобильной связи, стала Швеция, однако коммерческая сеть пятого поколения заработает там не ранее 2021 года.

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