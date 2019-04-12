Не стоит пытаться заселить Марс, считает польский космонавт

Человечество обязательно продолжит осваивать космос, но не стоит пытаться переселить людей на другие планеты, считает первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский. "Когда-то иначе смотрели на космос и говорили: кто владеет космосом, тот владеет всем миром. Сегодня речь уже не о том, а о новых технологиях, об огромных перспективах", - сказал Гермашевский, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Зачем лететь на Луну? Там уже были американцы 50 лет назад, но сейчас они хотят вернуться. И русские хотят полететь, наверняка, китайцы готовятся к этому. Речь не о том, чтобы привезти немного камней - там есть перспектива, например, создать научную базу. Это будет также промежуточная и регенерационная база перед полетом на Марс", - добавил он.

По мнению космонавта, освоение Луны может решить многие проблемы на Земле. "Некоторые говорят, что на Луне есть гелий-3. А гелий-3, если мы сможем его добыть, решил бы энергетические и экологические проблемы на Земле. К тому же можно перенести на Луну производства, которые вредят нам на Земле. И так будет в будущем", - сказал он.

При этом собеседник агентства не в восторге от идей заселить людьми другие планеты. "Я противник заселения Марса или Луны. Зачем? Там люди будут жить в консервных банках. Мы должны ходить босиком по траве, видеть дождь, и без этого не выжить", - сказал он.

"Вместе с тем, процесс, который начался с полета Гагарина, уже не остановится. Люди будут присутствовать в космосе всегда", - заключил Гермашевский.

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