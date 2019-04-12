Армия Судана может досрочно вернуть власть гражданскому правительству

Армия Судана рассматривает вариант досрочного возвращения гражданскому правительству власти в стране, если ситуация в государстве заметно улучшится, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Изначально мы установили двухлетний переходный период. В то же время, если мы увидим, что ситуация в Судане существенно улучшается, а народ смог выработать четкое решение имеющихся проблем, мы готовы сократить этот срок", - сказал генерал.

Он уточнил, что переходный период установлен "максимально на два года". По словам генерала, если гражданское общество "выработает за месяц полноценное и способное к практической реализации решения, армия отойдет".

Военные пообещали не вмешиваться в работу гражданского правительства. Как заявил аль-Абидин, военные "не будут вмешиваться в процесс формирования и деятельности гражданского правительства". "Из нашей системы будут только главы МВД и оборонного ведомства", - добавил он. "Протестующие поддерживают нас, и мы отвечаем им, но политические границы и решения зависят от народа", - заметил аль-Абидин.

Генерал рассказал журналистам, что вооруженные силы не стремились взять власть в стране в свои руки. "Мы приняли решение об изменении ситуации, кода она зашла в тупик", - рассказал он, добавив, что военный совет "ищет решения от народа и политических сил".

Приглашение к диалогу

В течение переходного периода военный совет "будет находиться в контакте с политическими силами" Судана, отметил аль-Абидин.

"Уже сегодня мы начинаем диалог с политическими силами, - сообщил он. - Наша задача - установление стабильности и безопасности в стране, мы приглашаем все партии принять участие в формировании будущего Судана". По словам генерала, у армии "нет амбиций узурпировать власть в стране". "Мы здесь, чтобы вести Судан вперед", - подчеркнул он.

Суданская армия также пообещала допустить к участию в будущих выборах бывшую правящую партию "Национальный конгресс", поддерживавшую отстраненного президента Омара аль-Башира.

Аль-Абидин заявил о готовности восстановить действие конституции, если потребуется.

"Если от нас потребуют отменить приостановку действия конституции, мы сделаем это", - указал он. По его словам, армия "готова слушать суданцев и стремится полностью изменить страну".

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