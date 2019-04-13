Будущие договоренности КНДР и США будут зависеть от позиции Вашингтона

13 апреля 2019 09:23 (UTC+04:00)

Будущие договоренности КНДР и США зависят от того, какую позицию будет занимать Вашингтон, поскольку на прошлом саммите в Ханое американская сторона оказалась неготовой решать проблемы, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Накануне он выступил с программной речью на сессии Верховного народного собрания в Пхеньяне, полный текст которой распространило в субботу южнокорейское агентство Рёнхап.

"Будут ли в будущем без колебаний подписаны взаимоприемлемые договоренности, которые будут приняты обеими сторонами - КНДР и США, всецело зависит от того, какую позицию и систему координат займет Америка", - сказал Ким Чен Ын.

По его словам, на саммите в Ханое делегация США, сев за стол переговоров, "была не готова решать проблемы, не было четких предложений и видения способов урегулирования".

КНДР упрекает США в том, что они требуют от Пхеньяна односторонних действий, не предпринимая со своей стороны ничего.

"С таким подходом можно с нами встречаться сотню, тысячу раз, но мы никуда не продвинемся, и никакой пользы не будет", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Вместе с тем, лидер КНДР поддержал слова президента США Дональда Трампа о том, что у лидеров двух стран хорошие отношения.

"Как отметил президент Трамп, наши с ним личные отношения как и отношения между нашими странами не враждебны, мы поддерживаем, как обычно, замечательные отношения, так что можем обмениваться письмами", - подтвердил Ким Чен Ын.

Однако, когда "США в качестве каких-то условий для устранения санкций выдвигают требования, затрагивающие коренные интересы нашего государства, противостояние между нами и США в любом случае затянется, а санкции враждебных сил будут продолжаться", сказал лидер КНДР.

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