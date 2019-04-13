Премьер Японии под цветение сакуры произнес тост и угостил японцев сакэ

Бочки с рисовым вином - сакэ - были открыты в субботу с раннего утра, и тысячи японцев пили его чарками в виде квадратных деревянных коробочек в парке "Синдзюку-гёэн" в Токио по случаю сезона цветения сакуры. Тост под синим и безоблачным небом произнес в своем приветствии к ним премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Напомнив, что с 1 мая в Японии будет новый император и начнется эра под взятым из старинного эпоса названием "Рэйва", премьер-министр сказал: "Давайте создадим новую эпоху, в которой каждый человек будет расцветать как сегодня эти цветы вокруг".

По данным организаторов ежегодного торжества "Любование сакурой", в парке собрались около 18 тысяч человек. Среди них - видные деятели страны, артисты, дипломаты и военные, которых в течение полутора часов до открытия парка для обычных посетителей поили сакэ и угощали сладостями от имени японского правительства.

В парке под навесом играл военный оркестр, весенняя атмосфера давала о себе знать, несмотря на пока еще прохладную погоду.

Сакура, цветение которой в Японии знаменует приход весны, почти сошла, но в парке "Синдзюку-гёэн" остаются наиболее стойкие сорта вишневых деревьев с крупными и пышными, как гвоздика, цветами. Под их тяжестью ветки склонились к самой земле и стали фоном для фотографирования участников приема "Любование сакурой".

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