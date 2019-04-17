США сделали Турции новое предложение по ЗРК Patriot

17 апреля 2019 12:30 (UTC+04:00)

Турция получила от США новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в среду, комментируя свои переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом. Акар находится в США с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не предоставили Анкаре такие же выгодные условия по покупке ЗРК Patriot, как Россия по ЗРК C-400.

"После различных этапов переговоров по поводу ЗРК Patriot США сделали нам новое предложение относительно системы ПРО, в которой мы нуждаемся. Сейчас наши ведомства и специалисты занимаются детальным рассмотрением этого предложения. Как только эта работа будет закончена, мы сразу же уведомим американских коллег о результатах", - заявил Акар, слова которого приводятся в сообщении министерства обороны Турции.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot - эти темы, по мнению администрации главы государства, "не связаны между собой".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые раскрыли секрет необыкновенной остроты клыков гадюки
В мире 12:41
Вице-президент Турции заявил об основных приоритетах страны после муниципальных выборов
Турция 12:26
Космический мусор можно будет использовать как топливо, считает ученый
В мире 12:25
В Дальневосточном федеральном университете готовятся к возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
В мире 11:43
В США задержали мужчину, подозреваемого в ста случаях изнасилования детей
В мире 10:44
Цены на нефть марки Brent выросли до 71,98 доллара за баррель
В мире 10:16
Лента новостей
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 13:12
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха
В мире 13:08
Евробанк выделил свой первый синдицированный кредит для казахстанской микрофинансовой группы
Финансы 13:05
Никто не вправе вмешиваться в дела Турции по позиции в НАТО - пресс-секретарь президента
Турция 13:05
SOCAR AQS провела уникальные буровые и геофизические исследования на месторождении «Умид»
Энергетика 12:53
Бакинский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова объявляет "день открытых дверей"
Общество 12:51
Верховный суд: В 2018 г. число осужденных в Азербайджане судами первой инстанции уменьшилось
Общество 12:47
В Азербайджане будет заложен фундамент азербайджано-иранских СП по сборке автобусов и производству запчастей
Бизнес 12:44
Ученые раскрыли секрет необыкновенной остроты клыков гадюки
В мире 12:41