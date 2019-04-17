США сделали Турции новое предложение по ЗРК Patriot

Турция получила от США новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в среду, комментируя свои переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом. Акар находится в США с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не предоставили Анкаре такие же выгодные условия по покупке ЗРК Patriot, как Россия по ЗРК C-400.

"После различных этапов переговоров по поводу ЗРК Patriot США сделали нам новое предложение относительно системы ПРО, в которой мы нуждаемся. Сейчас наши ведомства и специалисты занимаются детальным рассмотрением этого предложения. Как только эта работа будет закончена, мы сразу же уведомим американских коллег о результатах", - заявил Акар, слова которого приводятся в сообщении министерства обороны Турции.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot - эти темы, по мнению администрации главы государства, "не связаны между собой".

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