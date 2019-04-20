ВВС Германии направили на Мадейру самолет для эвакуации пострадавших в крушении автобуса

20 апреля 2019 09:58 (UTC+04:00)

Самолет германских военно-воздушных сил вылетел на остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в аварии. О этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Airbus А310 вылетел в 6 часов по немецкому времени (07:00 мск) из аэропорта Кельна, - говорится в сообщении. - Цель - вывезти с Мадейры пострадавших в катастрофе обратно в Германию".

В среду около 18:30 по местному времени (20:30 мск) на Мадейре опрокинулся туристический автобус, погибли 29 человек. Всего, по сведениям местных властей, в автобусе находились около 50 пассажиров. Предполагается, что среди жертв в основном туристы из Германии.

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