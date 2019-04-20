Президент Египта проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проголосовал на начавшемся в субботу в Египте всенародном референдуме по внесению в конституцию страны нескольких поправок, в том числе увеличивающих срок президентства c четырех до шести лет, а количество президентских сроков - до трех, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Избирательные участки в первый из трех дней голосования открылись в 9.00 по местному времени (10.00 мск). Голосование продлится до девяти вечера. Безопасность почти 14 тысяч избирательных участков в Египте будут обеспечивать военные и силы полиции.

Ожидается, что в референдуме должны принять участие более 61 миллиона избирателей, за уклонение от голосования полагается штраф. Референдум продлится до 22 апреля, результаты голосования должны объявить до конца месяца.

Избирательная комиссия Египта 17 апреля назначила проведение референдума по поправкам в конституцию на 20-22 апреля. Основному национальному референдуму предшествует голосование за рубежом, которое проходит 19-21 апреля.

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