В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

30 апреля 2019 13:37 (UTC+04:00)

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, но заверил, что по завершении обследования примет участие в запланированном на вторник мероприятии его партии "Вперед, Италия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее итальянские СМИ написали о госпитализации Берлускони, о его диагнозе и состоянии здоровья не сообщалось.

По словам собеседника агентства, бывший премьер чувствует себя хорошо, причиной обращения к врачам стала острая почечная колика.

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