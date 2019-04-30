В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, но заверил, что по завершении обследования примет участие в запланированном на вторник мероприятии его партии "Вперед, Италия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее итальянские СМИ написали о госпитализации Берлускони, о его диагнозе и состоянии здоровья не сообщалось.

По словам собеседника агентства, бывший премьер чувствует себя хорошо, причиной обращения к врачам стала острая почечная колика.

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