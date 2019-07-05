Путин встретился с Берлускони

5 июля 2019 02:44 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин по окончании официальной программы своего визита в Италию провел в аэропорту Рима краткую дружескую встречу с экс-премьером страны, председателем партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе однодневного визита в четверг в Рим Путин встретился с Папой Римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с премьер-министром республики Джузеппе Конте.

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