Спецпосланник генсека ООН по Сирии встретится 29 октября с главами МИД РФ, Турции и Ирана

28 октября 2019 21:36 (UTC+04:00)

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретится в Женеве с министрами иностранных дел России, Турции и Ирана во вторник, накануне начала работа Конституционного комитета Сирии. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во вторник вечером я встречусь с министрами иностранных дел Турции, Ирана и России, - сказал Педерсен. - Сегодня утром я провел встречу с посланниками Европейского союза, а в пятницу встречался с представителями так называемой "малой группы" - США, Великобритании, Франции, Германии, Иордании, Египта и Садовской Аравии". Эмиссар ООН позитивно оценил поддержку с их стороны деятельности ООН и будущей работе Конституционного комитета.

Как подчеркнул спецпосланник, для решения сирийской проблемы необходим весомый процесс политического урегулирования. "Мы считаем, что происходящие боестолкновения являются еще одним доказательством необходимости серьезного политического процесса, который помог бы решить проблемы повсеместно в Сирии, включая северо-восток страны и Идлиб", - отметил Педерсен. Он не скрывал, что бои на северо-востоке страны и Идлибе "создают проблемы для комитета". В этой связи эмиссар призвал соблюдать режим прекращения огня.

Официальная церемония в связи с началом работы комитета состоится в женевском Дворце Наций в полдень 30 октября. "Работа Комитета официально стартует во Дворце Наций 30 октября в 12:00", - сказал он. "На этом заседания с речью выступлю я, а также два сопредседателя [Ахмед Кузбари от правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции]", - добавил эмиссар ООН.

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