Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки

Союзники по НАТО закупили пять стратегических разведывательных беспилотников Global Hawk, которые "в скором времени" начнут выполнять задачи с базы в Италии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Столтенберг, выступая на промышленном форуме в Вашингтоне, где он находится с визитом, привел ряд примеров совместного инвестирования союзниками в закупку оборудования.

"Другие примеры того, как союзники инвестируют вместе, включают и программу "Наземного наблюдения" альянса, в рамках которой 15 союзников закупили пять беспилотников Global Hawk", - сообщил Столтенберг.

По его словам, "в скором времени" они начнут взлетать с базы Сигонелле в Италии.

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