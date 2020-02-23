Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess выросло до 691

Еще у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, всего на судне вирус выявлен у 691 человека - пассажиров и членов экипажа. На момент вечера воскресенья в тяжелом состоянии находятся 36 человек.

Кроме того, в воскресенье на Хоккайдо, в префектурах Тиба и Айти было выявлено 12 новых случаев. Из них в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится девушка 20 лет.

Также в воскресенье в Японии произошел третий случай смерти среди тех, кто находился на судне. Это гражданин Японии, ему более 80 лет. При этом министерство здравоохранения страны, ссылаясь на то, что не получено согласие семьи, не сообщает, было ли у него выявлено заражение COVID-19 и являлся ли он пассажиром судна или членом экипажа.