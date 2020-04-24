The Rolling Stones посвятили сингл коронавирусу

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выпустила первый за восемь лет сингл, который посвятила пандемии нового коронавируса. Сообщение об этом размещено в четверг на сайте коллектива. Композиция Living in a Ghost Town была записана в условиях самоизоляции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Группа] The Rolling Stones записывала новую музыку в студии до карантина, введенного из-за [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, и один из треков, над которым мы работали, Living in a Ghost Town, на самом деле тесно переплетается с тем, что мы переживаем сегодня, так что мы захотели поделиться им с вами. Записано в Лос-Анджелесе, в Лондоне в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.

Четырехминутную песню сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру. На экране появляются безлюдное метро Лондона, площадь Пикадилли, набережная Темзы, голливудская Аллея славы, районы Кейптауна, Киото, Осло и Торонто. Эти кадры перемежаются видеозаписями музыкантов, сделанными в студии.

Последний раз коллектив выпускал новые песни в 2012 году. Это были композиции Doom and Gloom и One More Shot, включенные в сборник хитов GRRR!. В 2016 году увидел свет первый за 11 лет студийный альбом Blue & Lonesome, но он полностью состоял из кавер-версий блюзовых композиций.

Группа The Rolling Stones, образованная 58 лет назад, в 1960-е годы была главным конкурентом The Beatles, но, в отличие от "ливерпульской четверки", не распалась и продолжила как выпуск новых дисков, так и концертные выступления. Она считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. 21 композиция The Rolling Stones входила в первую десятку хит-парадов Великобритании, причем восемь из них поднимались на самую вершину.