Бэнкси изобразил врача в образе супергероя

Британский художник Бэнкси создал рисунок, на котором изобразил врача в образе супергероя. Фотографии своей последней работы он разместил в среду в Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На черно-белом рисунке, предположительно, выполненном мягким карандашом или углем, изображен ребенок, который сидит и держит в руке фигурку медсестры, похожей на супергероя. Рядом в корзине лежат фигурки Бэтмена и Человека-паука.

Свой пост Бэнкси прокомментировал всего двумя словами: game changer. Это можно перевести и понять одновременно и как "радикальная перемена", и как "ребенок, меняющий свои привычки в игре". Пояснений художник не привел. Однако в ситуации, когда в Великобритании и других странах мира врачи и медсестры, помогающие больным с коронавирусом, проявляют героизм, смысл картины угадать несложно.